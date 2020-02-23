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23.02.20 01:43

Не хотел этого делать, был пьян, - участник протестов в Новых Санжарах извинился перед полицейским за свое поведение. ВИДЕО

Житель Новых Санжар извинился перед работниками полиции за оскорбления во время протестов.

"20 февраля 2020 года во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей. Бранные слова человек адресовал полицейскому - боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами. Правонарушитель извинился за свое позорное поведение", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МВД.

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"20 февраля я пошел на протест о том, чтобы люди из Ухани не заехали в наш поселок. Потом мы пошли выпили и вернулись на протесты. На протесте я подошел к полицейским и начал с ними заводиться в столкновениях. Я им начал грубить. Туда-сюда. Нецензурными словами я начал с ними разговаривать и рассказывать, что они неправы и тому подобное. Очень раскаиваюсь перед полицейскими за то, что я так выразился. Я не хотел этого делать, был в состоянии алкогольного опьянения", - отмечает мужчина в обращении.

Не хотел этого делать, был пьян, - участник протестов в Новых Санжарах извинился перед полицейским за свое поведение 01

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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