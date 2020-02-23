Не хотел этого делать, был пьян, - участник протестов в Новых Санжарах извинился перед полицейским за свое поведение. ВИДЕО

"20 февраля 2020 года во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей. Бранные слова человек адресовал полицейскому - боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами. Правонарушитель извинился за свое позорное поведение", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МВД.

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"20 февраля я пошел на протест о том, чтобы люди из Ухани не заехали в наш поселок. Потом мы пошли выпили и вернулись на протесты. На протесте я подошел к полицейским и начал с ними заводиться в столкновениях. Я им начал грубить. Туда-сюда. Нецензурными словами я начал с ними разговаривать и рассказывать, что они неправы и тому подобное. Очень раскаиваюсь перед полицейскими за то, что я так выразился. Я не хотел этого делать, был в состоянии алкогольного опьянения", - отмечает мужчина в обращении.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.