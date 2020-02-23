Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

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В течение прошлого дня в городке дважды состоялось собрание жителей. Сначала с людьми общался известный врач-педиатр Евгений Комаровский, потом состоялся разговор представителей местной общины с православным духовенством. Главной претензией жителей был недостаток коммуникации – люди возмущены тем, что власть не предупредила о размещении эвакуированных лиц на карантин на территории их городка. Также новосанжарцы просто испугались большого количества военной техники и силовиков, которых нагнали обеспечить сопровождение и размещение лиц, которых вывезли из Китая.

Сейчас местные жители осуждают насильственные действия, случившиеся в городке – швыряние камней в автобус и другие дикарские формы протеста. Ответственность за это они возлагают на неизвестных приезжих, которые и спровоцировали беспорядки. Нет ответа и на вопрос, кто принес шины. Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.

"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы", - говорят они. Не признает своей ответственности и Владимир Сиренко, которому инкриминируют нападение автомобилем на бойцов Нацгвардии. "Я ни на кого не собирался наезжать – что я, совсем уже?" - прокомментировал мужчина, которому суд определил мерой пресечения домашний арест.

Министр Скалецкая уже пообщалась с эвакуированными украинцами. Она также провела видеоэкскурсию по своей комнате в санатории в медицинском центре. Также она рассказала журналистам о ряде бытовых вопросов, которые существуют во время этого карантина.

"При входе в корпус – я могу видеть это с балкона – определенная лента натянута, через которую можно переступать только в защитных костюмах. Контакта с внешними людьми не происходит. То есть если происходит передача вещей, подходят к ленте, ставят вещи на стол, потом отходят – и только тогда выходят те, которые имеют возможность передавать в середину, забирают эти пакеты", - пояснила глава Минздрава.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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