Селяне под Киевом расчистили дорогу, которую ограничили после строительства элитных домов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Селяне решили действовать, когда посреди дороги возвели огромный бетонный куб, а перед этим с обеих сторон пути установили шлагбаумы и поставили охранников, чтобы пускали только избранных.

Женщины пришли с плакатами, мужчины - с лопатами и топорами. Наготове тяжелая техника – расчищать путь на ту сторону. Первое препятствие - бетонный куб на ширину всей дороги. Составленные блоки внутри еще и залиты бетоном, а за ними насыпаны кучи глины. Люди не нашли оборудование, которое его смогло бы это поднять, поэтому решили ковырять. Работали под присмотром правоохранителей.

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За насыпями – еще один шлагбаум. Он появился, когда вдоль дороги возвели дорогие особняки с высокими заборами. Рядом домик и группа мужчин в черной униформе: "Собачку выгуливаю, я здесь не работаю". Около будто бы простых отдыхающих группа правоохранителей – остерегаются драки, потому что несколько месяцев назад были стычки с мужчинами в балаклавах. Полиция открыла несколько уголовных производств, но результатов до сих пор нет.

Чем дальше продвигается бульдозер, тем больше нарастает напряжение. Становится очевидным, что когда люди пойдут разрушать шлагбаум, охранники будут его защищать. Местные уверены, что эти ограничения незаконны, потому что найти хоть какое-то разрешение на установку шлагбаума им так и не удалось. "Более трех месяцев мы исследовали. Уже всем понятно, что эти ограничения стоят на территории Боярской ЛДС. Нет никаких разрешений, и они не устанавливали ограничения по пользованию этой дорогой", - уверяет Хотовский сельский голова Николай Безпечный.

Но ломать ограду не стали, чтобы не провоцировать столкновений – обошли сбоку. Последняя преграда на выезде - еще один шлагбаум под охраной – не выдерживает натиска протестующих. Уже голыми руками его срывают и открывают проезд. Полдня понадобилось селянам, чтобы расчистить себе дорогу.

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