Надо, наверно, торговать наркотиками или оружием, чтобы выплачивать ​​ипотеку в Украине, - Гончарук обещает снижение ставок. ВИДЕО

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

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"Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку", - сказал он.

Гончарук уточнил, что одна из задач правительства - чтобы украинские банки кредитовали дешевле.

"Ипотека под 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор", - уточнил глава правительства.

Как отмечает hromadske, сейчас средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей - 15-19% годовых. Ставки по ипотеке к началу 2020 года составляли 18-25% годовых.

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Снижение ставки по ипотеке до 11% годовых приведет к значительной экономии средств заемщиков. Например, принимая ипотеку на 1 миллион гривен под 20% годовых на 10 лет заемщик переплатит банку 5,19 миллиона гривен процентов (за весь период пользования кредитом). Если же процент по такой ипотеке уменьшить до 11% годовых, то сумма переплаты за 10 лет составит 1,83 миллиона гривен.

Напомним, 11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре 2020 ставки по ипотечным кредитам в Украине должны сократиться до 10% годовых.