"Как же вы достали с этими "Я", "Мое", "Мне": "Нафтогаз" опубликовал мультик о своих премиях. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий мультик пресс-служба "Нафтогаза" опубликовала на странице в сети Facebook.

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Один из персонажев поет: "оууу, журба та сум". К нему подходит другой и предлагает спеть песню о "забытых победах", о "Нафтогазе" и "Газпроме".

"Так там же зрада!" - говорит первый персонаж.

"Где? Они хотели натянуть нас на 80 ярдов! Но получилось наоборот", - звучит ему в ответ.

Первый персонаж говорит, что на этом обагатились юристы, второй персонаж отвечает ему, что за такое дело не жалко отдать и 5%.

"Ну не знаю, мне от этого ни жарко, ни холодно", - отвечает первый.

"Как же вы достали с этими "Я", "Мое", "Мне". Попробуй представить, что это касается всех!" - говорит ему второй.

"Сложно. Давай лучше споем. оуу, журба...", - говорит первый.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Позже ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

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