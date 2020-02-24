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24.02.20 10:18

Россия должна убраться из Украины: мы будем делать все, что можем, чтобы это произошло, - канадский депутат Диотт. ВИДЕО

Консервативная партия Канады, как и правительство страны, будет делать все для того, чтобы Россия убралась из Украины.

Об этом заявил в комментарии Укринформу член Палаты общин Канады от Консервативной партии Канады Керри Диотт (Kerry Diotte) на полях зимнего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в Канаде глубоко убеждены, что Россия должна убраться с Украины. Украина — независимая страна. И будем делать все, что можем, для того, чтобы это произошло. На этом пути много препятствий. Но наше сильное убеждение — моё личное, моей Консервативной партии, но также, убежден, правительства Канады", - заявил Диотт.

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Депутат также подчеркнул, что внимательно следит за событиями, связанными с российской агрессией против Украины.

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