Россия должна убраться из Украины: мы будем делать все, что можем, чтобы это произошло, - канадский депутат Диотт. ВИДЕО

Об этом заявил в комментарии Укринформу член Палаты общин Канады от Консервативной партии Канады Керри Диотт (Kerry Diotte) на полях зимнего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
"Мы в Канаде глубоко убеждены, что Россия должна убраться с Украины. Украина — независимая страна. И будем делать все, что можем, для того, чтобы это произошло. На этом пути много препятствий. Но наше сильное убеждение — моё личное, моей Консервативной партии, но также, убежден, правительства Канады", - заявил Диотт.
Депутат также подчеркнул, что внимательно следит за событиями, связанными с российской агрессией против Украины.