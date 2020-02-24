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24.02.20 15:23

На 179 округе зафиксировано распространение "черной" агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ. ФОТО+ВИДЕО

В 179 округе на довыборах в Верховную Раду зафиксировано распространение "черной" агитпродукции против одной из участниц предвыборной гонки – Юлии Светличной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом написал на своей странице в Фейсбуке генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, опубликовав соответствующие видео материалы.

На 179 округе зафиксировано распространение черной агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ 01
На 179 округе зафиксировано распространение черной агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ 02
На 179 округе зафиксировано распространение черной агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ 03
На 179 округе зафиксировано распространение черной агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ 04

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"Фейковые открытки с поддельными исходными данными пытались распространять в Краснограде, Кегичевке, других населенных пунктах округа. Однако такие "агитаторы" были схвачены "на горячем", а правонарушением уже занимается национальная полиция", – отметил Кошель.

Гендиректор КИУ сообщил, что "агитаторы" уже рассказали правоохранителям и журналистам о возможных заказчиках и сколько денег им предложили.

"Обещано 500 грн. якобы представителями партии "Слуга народа"", – написал Кошель, напомнив, что распространение подобных материалов – это преступление, за которое возможно наказание до 3 лет лишения свободы.

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Также КИУ призвал всех избирателей 179 округа присылать ему все известные факты незаконной или сомнительной агитации.

Из опубликованных КИУ материалов видно, что "черная" агитация распространялась против кандидата в депутаты Юлии Светличной.

Ранее также сообщалось об использовании в 179 округе другой технологии – выдвижение клона. ЦИК зарегистрировала двойника Юлии Светличной.

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