Ураган в Николаеве сорвал крышу с казармы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Минобороны проведет служебную проверку. ВИДЕО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 24 февраля сильный ветер сорвал крышу здания, находящегося на балансе Минобороны.

"С целью выяснения обстоятельств этого события в Минобороны назначена служебная проверка, в которую будут вовлечены соответствующие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Отмечают, что обошлось без пострадавших, сейчас устанавливают объем причиненного ущерба государству.

По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил, в 2017 году в этом сооружении проводили ремонтные работы.

"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - добавили в ведомстве.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветер сломал понтонный мост через Ингул в Николаеве. ВИДЕО