Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Юлии Химерик, Вадима Понька и Вадима Коршенко для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает Цензор.НЕТ.

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Виталий Герсак всю жизнь работает в правоохранительных органах. Карьеру начал в МВД - обычным оперативником на родной Винничине. Затем был столичный УБОП, Служба внешней разведки, и в конце концов СБУ, а именно - Департамент внутренней безопасности. С сентября прошлого года Герсак возглавляет СБУ Николаевщины.

Семья Герсака продолжает жить в Киеве, в новостройке бизнес-класса ЖК "Французский квартал-2". Тут жена СБУшника Юлия Герсак летом 2018 г. приобрела сразу две квартиры и два паркоместа. В общем это - около 400 000 долларов.

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Кроме этого, Юлия Герсак владеет земельным участком в полгектара под Киевом, в селе Мархаливка. Здесь уже началось строительство дома. Рыночная стоимость сотки земли здесь - 5000 долларов. То есть, за землю жена СБУшника должна была выложить около 200 000.

У Юлии Герсак есть собственный салон красоты, она также ранее была совладелицей нескольких фирм. Однако за последние 10 лет масштабных дивидендов от бизнеса женщина, по данным программы, не получала.

На жену СБУшника зарегистрирована "Тойота Кэмри", цена которой стартует от 27 000 долларов. Однако, по наблюдениям журналистов программы, по городу Юлия передвигается на БМВ Х6 (от 60 000 долларов.) Машина оформлена на ее мать. По словам бывших соседей в райцентре, где раньше жила семья, теща СБУшника никогда не работала, а тесть умер. По данным программы,женщина действительно за последние 10 лет не имела доходов, сопоставим с оформленным на нее имуществом.

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О семье самого Герсака, то его отец умер, а мать СБУшника - Раиса Герсак - работала главным бухгалтером в райадминистрации. Сейчас у нее доли в двух фирмах, однако никаких дивидендов она от них не получала. При этом Раиса Герсак имеет две квартиры в винницкой новостройке и около гектара земли под Гайсином для застройки. Также на нее оформлены "Лексус" (80000 долларов) и "Тойота Тундра". Последняя имеет тюнинг, персонализированный под СБУшника Герсака - салон, решетка бампера и даже индивидуальные номера машины промаркированы буквами GVA, что соответствует инициалам Герсака Виталия Анатольевича.

Происхождение имущества и автомобилей Раиса Герсак объяснила так: у нее есть мужчина, который финансирует ее и ее семью. Имя мужчины женщина не назвала.