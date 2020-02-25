"Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.

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Так, кто-то из присутствующих в зале озвучил Зеленскому фамилии Кропачев и Насалик, назвав их аферистами.

"Все, Кропачев - аферист. Вопрос к правоохранительным органам. Я понял... Потом вы сказали Насалик. Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются", - сказал Зеленский, уточнив, что у него как президента нет полномочий заниматься возможными правонарушениями указанных лиц.

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Следует отметить, что экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на данный момент обвиняется в получении взаймы 1,249 млн долларов от физического лица, которые в нарушение требований закона он не отразил в ежегодной декларации. Обвинительный акт в отношении Насалика был направлен САП в суд 7 ноября 2019 года.

Что касается Виталия Кропачева, он упоминается на называемых записях Трубы как человек, который негласно курирует "Центрэнерго".