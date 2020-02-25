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25.02.20 16:43

В Днепре задержаны мужчины, устроившие перестрелку на остановке общественного транспорта 24 февраля, - Нацполиция. ВИДЕО

В Днепре полиция задержала участников перестрелки на остановке общественного транспорта, которая произошла 24 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Конфликт между двумя группами мужчин возник 24 февраля около 17:00 на улице Титова в Днепре. Участники применили пистолет травматического действия, в результате чего были ранены трое участников перестрелки. Мужчин доставили в больницу, где их сразу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Участники второй стороны конфликта скрылись с места происшествия. В дальнейшем около 2 ночи 25 февраля в ходе полицейской спецоперации задержали еще двух участников перестрелки.

В Днепре задержаны мужчины, устроившие перестрелку на остановке общественного транспорта 24 февраля, - Нацполиция 01

Как рассказали в полиции, конфликт носил бытовой характер:  "Достоверно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп лиц изучают следователи". Продолжаются следственно-оперативные мероприятии для задержания всех причастных к преступлению.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За хулиганские действия с применением оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сегодня всем задержанным планируется вручение уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

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