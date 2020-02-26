В российском Саратове двое 14-летних подростков планировали из мести напасть на школу и убить 40 человек. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом сообщили в российском ФСБ.

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В ФСБ отметили, что подростки состояли "в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида".

"Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья", — рассказали в спецслужбе, добавив, что задержанные планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.

На видео, которое опубликовало ФСБ, задержанные заявили, что планировали из мести напасть на школу в мае 2020 года и убить примерно 40 человек.

Об этом говорит его соучастник на допросе, видеозапись которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек", - сказал один из подростков, отвечая на вопрос, какое количество людей планировалось убить.

По словам подростка, он заинтересовался идеологией массовых убийств в школах год назад.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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Отмечается, что Следственный комитет по Саратовской области завел уголовное дело о приготовлении к совершению группой лиц убийства двух и более лиц.

На прошлой неделе ФСБ отчиталась о предотвращении двух терактов, которые готовили последователи устроившего стрельбу в керченском колледже. Вскоре двух подростков 15 и 16 лет арестовали по делу о подготовке терактов за то, что они "разработали планы вооруженных нападений", вели в соцсетях и мессенджерах "группы смерти" и "склоняли пользователей к аналогичным преступлениям".

Напомним, 17 октября 2018 гю днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Погиб 21 человек, включая стрелка, пострадали еще около 70 человек.

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Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.