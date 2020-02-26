Пес пограничников помог обнаружить почти 20 кг наркотиков в запасном колесе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На авто отреагировала служебная собака, сказано в сообщении.

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"В результате проверки пограничники достали из микроавтобуса "Мерседес" запасное колесо. В нем наш соотечественник перевозил пакеты с веществом. Экспресс-анализ показал, что это вещество, скорее всего, является каннабисом", — сообщили в пресс-службе.

В сообщении сказано, что всего было обнаружено "почти 20 кг серо-зеленого вещества".

Пограничники уведомили об этом факте соответствующие органы.

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