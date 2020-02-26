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26.02.20 16:31

"Крим - це Україна!" - посольство США записало обращение в связи с годовщиной оккупации полуострова. ВИДЕО

Сотрудники посольства США в Киеве обнародовали видеообращение по случаю шестой годовщины захвата Россией Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ведомства в фейсбуке.

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Атташе по вопросам армии и обороны, полковник Томас Воффорд рассказал, что во время аннексии Крыма работал советником по вопросам обороны в миссии США при НАТО. Тогда он участвовал в совещании Североатлантического совета.

"Тот ужасный момент для Украины, для демократии, для стабильности в мире повлиял на нас, а также на наших коллег таким образом, что мы начали искать возможность служить в посольстве США в Киеве на наших сегодняшних должностях", - сказал он.

Представители посольства отметили, что шесть лет назад поняли, как Россия "грубо нарушает права человека в Крыму, а также игнорирует международные нормы".

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления Крыму российской оккупации. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

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