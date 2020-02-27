Суд отказался назначить меру пресечения подозреваемого по делу о протестах в Новых Санжарах Галаке. ВИДЕО

На скамье подсудимых - житель Новых Санжар, водитель маршрутки Михаил Галака. На заседании прокурор Анатолий Буряк обратился с ходатайством об избрании меры пресечения для подсудимого - это два месяца содержания под стражей. Михаила Галаку подозревают в бросании камней в сторону правоохранителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на central-ua.tv.

"Подозрение предусматривает уголовную ответственность на срок от пяти до восьми лет, то есть, тяжкое преступление. Подозрение обоснована, поскольку подозрение осуществляется на основании собранных доказательств - это протокол места происшествия, показания потерпевших Ганаго, Литвиненко, Мусиенко, Мустафаева. Видеозаписями, которые были проведены СМИ во время событий в Новых Санжарах Полтавской области 20-го февраля 2020 года", - заявил прокурор Анатолий Буряк.

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По словам адвоката подсудимого Григория Фелоненко, подозрение является необоснованным: "Показания потерпевших, которые указаны, они не имеют никакого отношения Галаки. Видеоматериалы, о которых говорит прокурор, к ходатайству вообще не представлены - они отсутствуют. Они сообщают, что работники полиции, в них попал камень, но как это устанавливается, каким образом это привязываются к данному гражданину, эти материалы вообще не подтверждают ничего".

Подозреваемый отказался от комментариев журналистам. На суде рассказал, что никакие предметы в стражей порядка не бросал. Это видео снято 20 февраля. Тогда в Новых Санжарах протестующие заблокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинском и иностранцами. В материалах дела указано: вечером 20-го февраля подозреваемый Михаил Галака узнал о протестах в социальных сетях. Мужчина пришел к протестующим.

"Я волновался за свою семью, чтобы ничего не случилось с ними", - заявил Галака.

Судья Лариса Гольник зачитала постановление, в котором отказал в мере пресечения. Судья объяснила: недостаточно фактов о виновности Галаки. Подозреваемого отпустили. По словам Ларисы Гольник, постановление не отменяет подозрение следователей в уголовном преступлении Михаила Галаки.

В целом следователи открыли 6 уголовных производств против жителей Новых Санжар, которые принимали участие в протестах 20 февраля. Пока полиция еще ищет шестого вероятного виновника. 5 протестующих подозревают в организации массовых беспорядков. Им грозит лишение свободы от 5 до 8 лет лишения свободы. 25 февраля подозреваемых Константина Бигдана и Николая Кудрина по решению суда взяли под ночной домашний арест на 60 суток. 26 февраля суд отправил под ночной домашний арест третьего подозреваемого по делу о протестах в Новых Санжарах Семирода.

Заметим, что 22 февраля суд взял под домашний арест Владимира Сиренко. Во время протестов он чуть не наехал на "Ниве" на правоохранителей. Сиренко грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.