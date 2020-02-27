Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

"Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим "пшиком". Ничего не нашли и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда соблюдал и соблюдаю закон.

Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования", - заявил Порошенко.

"Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры 95-го квартала подготовили шоу. По незаконному "решению суда", и это будет доказано в Европейском Суде, которое было заказано из Офиса Президента, она должна обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое ... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной",- подчеркивает политик.

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"Европейская Солидарность" является главной европейской и украинской оппозицией некомпетентной власти, неспособной дать отпор российскому реваншу. И на днях, кстати, подозрение объявили нашему депутату Софии Федыне - только за критику президента, отмечает лидер партии "ЕС".

"Давление и запугивание не изменят нашей позиции по защите европейского и евроатлантического выбора. Мы сильные, и достойно пройдем любые испытания. Мы не себя защищаем, а Украину. Потому что Украина для нас превыше всего. Слава Украине!" - сказал Порошенко.

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