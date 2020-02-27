Возле границы с Венгрией на Закарпатье контрабандисты устроили провокацию, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Автомобиль марки Mitsubishi Pajero, который быстро двигался в сторону госграницы, заметил пограничный наряд, который нес службу на наблюдательной вышке. Перед заградительным забором автомобиль остановился, из него вышли шесть человек. Некоторые из них нецензурно ругались и угрожали пограничному наряду. Другие начали ломать информационные знаки и заградительный забор.

К месту происшествия была вызвана группа реагирования.

Требование пограничников о прекращении правонарушения и предоставление для проверки документов мужчины проигнорировали. Зато продолжили нецензурной бранью оскорблять и угрожать военнослужащим из состава наряда. После этого преступники сели в машину и попытались скрыться. Чтобы остановить беглецов, пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх.

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К месту происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Злоумышленников задержали, ими оказались граждане Украины, жители Виноградовского района. Стоит отметить, что по внешним признакам лица находились в состоянии алкогольного опьянения. Ранее они неоднократно попадали в поле зрения пограничников во время попыток перемещения через границу табачных изделий.

Все правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 185-10 КУоАП. Поскольку у одного из задержанных отсутствовали документы, удостоверяющие личность, его привлекли к ответственности и по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу или режимных правил в контрольных пунктах въезда/выезда". Дело направлено в суд.

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