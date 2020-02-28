"Путин заплатит за убийства", - активисты пикетировали генконсульство РФ в Стамбуле из-за обострения ситуации в Сирии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О ситуации в Стамбуле рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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Люди скандируют: "Путин – убийца", "Вы ответите за смерть героев", – написал он.

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Митингующие обвиняют Россию в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта, пишет РБК-Украина.

Протестующие скандировали в частности "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России". В связи с протестами в Стамбуле полиция приняла дополнительные меры безопасности, окружив здание посольства РФ в Анкаре металлическими заграждениями.







