Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. ВИДЕО

"Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок", – сказал Данилов в эфире "1+1", передает Цензор.НЕТ.

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Секретарь СНБО сказал об этом, рассказывая о продаже лекарств в Украине безотносительно к коронавирусу.

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"Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом. Как раз этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", – заявил Данилов.



Позже секретарь СНБО подчеркнул, что алкоголь в качестве лекарства он принимать не советовал.