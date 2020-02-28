Десятки сирийских беженцев стекаются к границе Турции и Евросоюза. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.

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Ранее Турция решила не мешать сирийским беженцам попасть в Европу и открыла границы.

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Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.