Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Измерять температуру прибывающим в Украину пограничники начали 25 февраля.
"С 27 февраля температурный скрининг осуществляется также на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с оккупированным Крымом", — сообщили в пресс-службе.
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Температуру измеряют при помощи пирометра — этот прибор позволяет определить ее на расстоянии до 15 см от открытого участка кожи. Такая проверка не создает очередей на границе, отметили в ГПСУ.
"Все пункты пропуска, контрольные пункты въезда/выезда обеспечении необходимыми приборами, а персонал — защитным снаряжением", — добавили в пресс-службе.
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Если температура в порядке, пограничники ставят отметку во въездном талоне и направляют людей на паспортный контроль. Если температура повышена — направляют в санитарную зону на дополнительную медицинскую проверку.
"Всего за трое суток пограничники провели температурный скрининг почти 160 000 человек", — отметили в пресс-службе.