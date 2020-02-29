Воевать не смог, помогаю в тылу: волонтеры в Черкассах ремонтируют автомобили для нужд ООС. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете 24 канала, передает Цензор.НЕТ.

Владелец мастерской Валерий Каменецкий рассказал, что пойти на боевые позиции не смог, поэтому и решил помогать армии в тылу. Начали заниматься ремонтом машин на этой станции обслуживания с начала войны. В 2019 году удалось отремонтировать около полусотни единиц.

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Как отметил автомеханик станции Богдан Ядченко часто машины с фронта привозили в тяжелом состоянии. Преимущественно распространенные проблемы были с ходовой частью и с двигателем. Реанимировали один автомобиль в среднем за неделю.

В прошлом году волонтер Алексей Святенко привез на станцию ​​два десятка военных машин. Ремонт одного автомобиля стоит до 30 тысяч гривен, и волонтеры часто делают его за свой счет. Также помогали поставщики - уменьшали цену на детали. Но в целом весь бюджет мастерской сосредоточен на вкладах благотворителей.

Сейчас волонтер пытается найти деньги на ремонт очередной машины. Из необходимых 27 тысяч гривен собрал только 5.