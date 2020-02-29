"Турецкие дроны бьют днем и ночью даже по мотоциклистам, очень большие потери", - российский пропагандист из Сирии. ВИДЕО

Об этом говорится в соответствующем видео пропагандиста, передает Цензор.НЕТ.
"Как только в небе над Идлибом появились турецкие ударные беспилотники, характер боевых действий резко изменился. Все стало значительно сложнее. Теперь даже одиночные цели, автомобили например, находятся под угрозой удара с использованием дронов. Судя по характеру применения беспилотников, турки не жалеют денег", - заявил он.
По его словам, "дроны работают и днем и ночью".
Пропагандист заявил, что "за последние сутки все потери сирийских ВС - потери в результате атак дронов".
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.