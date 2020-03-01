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01.03.20 15:06

В Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада, - минобороны Турции. ВИДЕО

Самолеты были сбиты при попытке атаковать турецкие силы, утверждают в ведомстве.

Сообщение министерства обороны Турции цитирует агентство Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.

"Два самолета Су-24, принадлежавшие режиму Асада, которые напали на наш самолет, были сбиты Министерством национальной обороны", — сказано в сообщении.

Министерство обороны Турции также сообщает об уничтожении 3 установок ПВО сил Асада, при помощи одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.

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Ранее в воскресенье, 1 марта Анкара развернула военную операцию в Сирии против войск режима Асада после авианалетов, в результате которых погибли турецкие военные.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.

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