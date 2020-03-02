29 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, - Скалецкая. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства. На сегодняшний день уже 29 млн украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал - выбрать своего семейного врача", - заявила она.

По ее словам, семейный врач будет советчиком и поддержкой для того, чтобы люди были здоровы и меньше болели.

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