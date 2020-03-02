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02.03.20 11:38

Разумков предлагает комитетам Рады не собираться в день внеочередного заседания: "Чтобы люди отдохнули и подготовились". ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает комитетам отменить свои заседания в среду, 4 марта, поскольку в этот день состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Предлагаю все же в эту среду, поскольку у нас внеочередное заседание - отменить проведение комитетов. Чтобы между 14:00 и 16:00 люди могли отдохнуть, подготовиться к внеочередному заседанию, это будет правильно. Это решение комитеты могут принимать самостоятельно, однако предложение такое", - сказал спикер Рады.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.

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