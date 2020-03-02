Преступная организация из Украины обманула десятки международных компаний по автолизингу на 4 млн евро. ВИДЕО

Об этом сообщает проект "Поліцейська Хвиля" на канале "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Полиция уже изъяла у злоумышленников 10 элитных автомобилей, которые мошенники завезли из Польши, Нидерландов, Чехии и других стран Евросоюза. Еще начиная с 2017 г преступники брали за рубежом машины премиум-класса в лизинг, завозили в нашу страну и сбывали по заниженным ценам. Не получая плановых выплат, иностранцы обратились в правоохранительные органы и автомобили объявили в международный розыск. Говорят, что к мошеннической схеме причастны чиновники из Западной Украины и родственники столичных чиновников. Уже установлены 56 фактов таких незаконных сделок", - говорится в сюжете.

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Эксперты отмечают, что в странах Евросоюза угонами автотранспорта занимается не полиция, а страховые компании. Если страховая компания не находит транспортное средство, то лизингодатель получает компенсацию. Фактически право собственности на пропавшие иномарки переходит к страховщикам.

"Первое, что нужно сделать украинским водителям изъятых автомобилей - оформить статус пострадавших. Тогда они будут иметь шанс получить компенсацию", - отметил адвокат Евгений Шалденко.

Впрочем лучше предотвратить проблемную покупку. Так, характерным показателем "сомнительного" товара является продажа автомобиля по доверенности.

"По документам может быть нормальный автомобиль, по базам он бьется как нормальный, а в середине, номера агрегатов не совпадают" - предостерегает Максим Рубан - заместитель начальника территориального сервисного центра МВД Украины в г.. Киев.

Покупатель может частично проверить автомобиль по базам, которые есть в свободном доступе, впрочем полную проверку машины, в том числе криминалистическое исследование транспортного средстве и сопроводительных документов, сделать самостоятельно невозможно.