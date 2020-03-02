Тернопольчанин сообщил о коронавирусе, чтобы к нему приехала скорая, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следственно-оперативная группа Тернопольского отдела полиции выехала по указанному адресу, однако двери квартиры, номер которой назвал вызывающий абонент, никто не открыл, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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На следующий день полицейским удалось разыскать владельца квартиры, однако тот категорически отрицал, что вызвал полицию. Взглянув на номер, с которого был осуществлен вызов, он узнал контактные данные своего кума, который живет с ним в одном доме, но в другой квартире.

41-летний шутник признался, что действительно звонил на 102 и сообщал о якобы больном соседе. Решился на это после того, как работники скорой помощи отказались приезжать на его вызов.

"Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на 103, - рассказал мужчина. - Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него, коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил на скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали".

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За свой поступок житель Тернополя понесет административную ответственность. Составлен протокол по статье 183 КоАП - заведомо ложный вызов специальных служб. Злоумышленнику грозит наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.







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