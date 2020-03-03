Российские пропагандисты из Серакиба: "По штурмовой группе ударил беспилотник, машина "скорой" уничтожена ракетой - "гуманные" методы войны от турок". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети опубликовано видео, на котором видно, как колонна танков и бронемашин принадлежащая режиму (включая его московских союзников) полностью уничтожена с помощью БЛА.

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Российские пропагандисты ANNA-News (сотрудники данного агентства неоднократно освещали войну на Донбассе на стороне гибридных войск РФ) также жалуются, на активность турецких БЛА.

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"Турецкие беспилотники продолжали дежурить в небе, но их активность после работы сирийской ПВО, значительно уменьшилась. Да и правительственные силы сделали выводы из недавних неудач. Набравшись смелости, мы решили поучаствовать в зачистке города Серкиб... Одна из штурмовых групп ушла вперед, и по ней ударил беспилотник. Раненых и убитых приехал забирать пикап. Но его постигла та же участь - очень напоминает тактику снайперов. Один из раненых смог забежать к нам в дом, и мы стали его перематывать. Осколок попал в ногу, кровь удалось остановить. Тут увидели, что подъехали машина "скорой", и она была сразу же уничтожена ракетой. Такие вот "гуманные" методы ведения войны от турок. Наш квадрат стали сильно накрывать "артой", "клали" близко - метрах в 15 от здания. Так и пришлось сидеть с нашим невольным знакомым и слушать "входящие". Но тут наконец-то включились "своя арта". И пока между "нашей" и "ненашей" шла дуэль, мы все смогли выбраться. Под конец дня группа, с которой шли, добралась до северной окраины Серакиба", - описали происходящее российские пропагандисты.





Как сообщалось ранее, силы Башара Асада совместно с отрядами радикальной группировки при поддержке российской авиации "Хезболла" захватили город Саракиб на северо-западе Сирии.

Ранее министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.