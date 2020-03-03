Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий. ВИДЕО

"На данный момент подтвержденных случаев нет, в то же время тестирование проводится постоянно, мы должны быть готовы к тому, что вирус может быть и у нас", - сказал он на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ.

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Депутат напомнил, что в Украине подготовлено 2500 специализированных палат для лиц, которые будут госпитализированы в первую очередь в случае выявления заболевания.

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По словам Радуцкого, подготовлены на специальных тренингах врачи семейной медицины, врачи-эпидемиологи.