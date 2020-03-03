Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
03.03.20 11:04

Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий. ВИДЕО

Подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавируса в Украине сегодня нет, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"На данный момент подтвержденных случаев нет, в то же время тестирование проводится постоянно, мы должны быть готовы к тому, что вирус может быть и у нас", - сказал он на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Депутат напомнил, что в Украине подготовлено 2500 специализированных палат для лиц, которые будут госпитализированы в первую очередь в случае выявления заболевания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина пока не планирует отменять спортивные мероприятия из-за угрозы коронавируса, - Бородянский

По словам Радуцкого, подготовлены на специальных тренингах врачи семейной медицины, врачи-эпидемиологи.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100