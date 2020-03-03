Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
03.03.20 11:37

Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии. ВИДЕО

Турция развернула в Сирии беспрецедентное число боевых дронов, чтобы наносить удары по поддерживаемым Россией сирийским правительственным силам.

Как сообщает Цензор.НЕТ,  это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя. Глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир опубликовал видеозапись принципа работы "роев" ударных беспилотников.

В ответ на сирийский авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий беспрецедентное число беспилотников.

Впервые в истории "рои" беспилотников позволили взять под контроль такую большую территорию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция проводит в Сирии операцию "Весенний щит": уничтожен истребитель, 103 танка и десятки САУ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100