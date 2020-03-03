Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя. Глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир опубликовал видеозапись принципа работы "роев" ударных беспилотников.

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В ответ на сирийский авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий беспрецедентное число беспилотников.

Впервые в истории "рои" беспилотников позволили взять под контроль такую большую территорию.

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