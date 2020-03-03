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03.03.20 13:03

С начала суток наемники РФ выпустили 33 мины из 82-мм минометов по позициям ВСУ вблизи Широкино и Лебединского, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток по состоянию на 12:00, враг уже пять раз нарушил режим прекращения огня на мариупольском направлении. Во всех случаях противник использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, выпустив 33 мины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, начиная с 4 утра, грубо нарушая минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению Саханка четыре раза обстреляли позиции украинских защитников неподалеку от Широкино из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также, утром, в течение 40 минут, из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и другого легкого пехотного вооружения оккупационные войска вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Лебединского.

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"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет", - сказано в сообщении.

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