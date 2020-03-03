"Рынок братской нам Украины - это премиальный рынок", - Лукашенко о партнерстве в нефтепереработке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфас-Украина", об этом Лукашенко заявил в ходе совещания с правительством во вторник.

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"Мы можем работать вместе. Договориться с Украиной, странами Юго-Восточной Европы вместе работать и поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая нефть через порт Одессы", - сказал он.

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"Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины - это премиальный рынок. На Мозырском заводе производится качественный продукт, это даже украинские водители говорили", - добавил Лукашенко.

По его мнению, аналогичное сотрудничество можно наладить на НПЗ "Нафтан", который расположен в Витебской области, недалеко от латвийской границы.

"Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Белоруссия и другой рынок - если это нужно будет. Перерабатывать нефть и продавать северным нашим соседям", - сказал Лукашенко, комментируя возможный маркетинг поставок нефтепродуктов с "Нафтана".

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"Рынки есть, хорошие, близкие рынки, но нужна логистика. За последние месяцы мы многое проработали по поставкам нефти", - добавил президент.

Как сообщалось, Беларусь в условиях отсутствия поставок нефти от крупных российских нефтяных компаний предпринимает активные шаги по диверсификации импорта нефти. В марте ожидается начало поставок нефти на Мозырский НПЗ азербайджанской нефти из порта Одессы по нефтепроводу Одесса - Броды. Во вторник Лукашенко поручил в сжатые сроки достроить инфраструктуру северного участка белорусской "Дружбы", что позволит обеспечить поставку нефти из порта Клайпеда на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводу.