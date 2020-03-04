Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД. ВИДЕО

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

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"Плюс того, что министр долго на посту в том, что он хорошо разбирается в этой сфере. Он может брать ответственность. И конкретно говоря об Арсене Борисовиче, он имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли", - сказал политик.

Он пояснил, что МВД, полиция, Госпогранслужба и Госслужба чрезвычайных ситуаций "в принципе, работают в штатном режиме и особых нареканий нет".

Из минусов же такого кадрового решения Корниенко отметил негативный рейтинг, который "накапливается из-за того, что реформу все таки надо было довести до конца", а также из-за "политических атак конкурентов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должностях министров останутся Кулеба, Малюська, Федоров, Криклий и Аваков, - "слуга народа" Корниенко

Напомним, 9 августа 2019 года Рада оставила Авакова на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.

10 октября 2019 года Зеленский во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".

6 февраля Зеленский, отвечая на вопрос о возможном окончании испытательного срока Авакова, заявил, что ждет результатов по резонансным делам, упомянув дела об убийстве Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.

Вчера на закрытом заседании фракции Слуга народа Зеленский заявил, что Аваков останется на этой должности потому, что "он один из самых эффективных чиновников".