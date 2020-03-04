Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
04.03.20 15:48

Зеленский приехал в Раду на внеочередное заседание, - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду, где в 16:00 должно начаться внеочередное заседание.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

"Да, президент под куполом", - заявил он.

Депутат заверил, что "Слуга народа" готова поддержать кадровые назначения, предложенные президентом Владимиром Зеленским.

"Как команда президента, как монобольшинство мы поддерживаем не только политику президента в форме движения страны к демократическому будущему, но и поддерживаем все его кандидатуры, которые он предлагает", - сказал Тищенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с главой МИД Канады Шампанем расследование дела о сбитом в Иране самолете МАУ, - ОП. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100