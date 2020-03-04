Зеленский приехал в Раду на внеочередное заседание, - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

"Да, президент под куполом", - заявил он.

Депутат заверил, что "Слуга народа" готова поддержать кадровые назначения, предложенные президентом Владимиром Зеленским.

"Как команда президента, как монобольшинство мы поддерживаем не только политику президента в форме движения страны к демократическому будущему, но и поддерживаем все его кандидатуры, которые он предлагает", - сказал Тищенко.

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