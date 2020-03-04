Как российско-турецкое противостояние в Сирии повлияет на Украину. ВИДЕО

Почему Украине нужно срочно разморозить ситуацию на Донбассе и как российско-турецкое обострение повлияет на Европу, а вместе с тем - и на Украину?

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Турция 1 марта объявила о начале операции "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада, поддерживаемого Россией.

2 марта министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.

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