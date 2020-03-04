"Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать не могут", - генпрокурор Рябошапка о намерении "слуг народа" отправить его в отставку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чесно", именно так объяснил генпрокурор Руслан Рябошапка инициативу нардепов от "СН" отправить его в отставку.

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"Это политизация работы. Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать в этой прокуратуре они не могут. Они видят, что ничего не могут порешать в НАБУ. И когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом прокурора и это может дать неприятные последствия для некоторых олигархов и их приспешников, то это у них вызывает беспокойство. Еще есть хороший прогресс по делу "Приватбанка", "Укрнафты" и все эти вещи заставляют некоторых людей двигаться быстрее и циничнее", - сказал Рябошапка.

"Те депутаты, которые инициировали это и являются связанными с теми людьми, которые боятся этих дел", - сказал генпрокурор в ответ на вопрос, что его отставка инициирована депутатами от "Слуги народа".

В частности, речь шла о нардепе Максиме Бужанском и Александре Дубинском.

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