Нардеп от "Голоса" Железняк - Зеленскому: "Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло". ВИДЕО

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады при участии Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

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"Уважаемый господин президент, у Вас была длинная и эмоциональная речь. Но мы не услышали одного, очень важного. Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло. Полгода назад было назначено правительство, новые лица, да, некоторые с опытом, некоторые - нет. Но оно было назначено на обещаниях", - отметил Железняк.

По его словам, фракция "Голос" еще тогда предупреждала, что в Кабмине есть профессиональные и порядочные люди, что их нужно рассматривать.

"Вы нас тогда не послушали. И сейчас у нас последствия той ошибки. Но хуже всего другое, то что вместо того ,чтобы признать ошибки, мы предлагаем новое правительство. Новые лица со старыми грехами, которые работали и при Януковиче, и при Порошенко, и при Ющенко и наверное при Кучме. Это ли то, чего мы хотели? Нет! ... Является ли это парламентско-президентской республикой, когда большинство из вас даже не знает экономический блок правительства. Является ли это парламентско-президентской республикой, когда с вами - с коалицией, не согласовывают ни одного министра, нет! Поэтому наша фракция будет требовать одного - чтобы следующее правительство назначалось лично, каждого министра мы услышали его программу, что он сделал и только после этого будет определено, будут у нас новые министры или нет", - подчеркнул Железняк.

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