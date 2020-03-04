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04.03.20 20:33

Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады сравнил президента Владимира Зеленского с героем сериала "Слуга народа" Голобородько. Глава государства спустился в зал для личного разговора с депутатом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Главком".

"Я слушал это выступление, несколько раз даже аплодировал. Но никак не мог понять, кто это выступает — Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. Если Зеленский — то к кому вы обращались? Это Вы привели это правительство к власти. Это Вы собрали эту Верховную Раду. Это Вы виноваты!" — заявил Гончаренко.

Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться 01

После эмоционального выступления депутата Владимир Зеленский спустился в зал и подошел к рабочему месту Гончаренко. Их разговор слышала стоявшая рядом нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар.

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"Владимир Зеленский пришел в последний ряд к Алексею Гончаренко. Со словами: никогда не переходите на личности ...", — написала она в Фейсбуке.

Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться 05

После этого президент ушел из зала.

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