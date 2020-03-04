Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Последней каплей, наверное, стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

Он добавил, что планы уволить Рябошапку "не связаны никоим образом" с тем, что генеральным прокурором недоволен Игорь Коломойский. Он считает, что Коломойский не настолько влиятелен, чтобы "заставить парламент единогласно голосовать" за увольнение Рябошапки.

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По словам главы фракции СН, голосов за отставку Рябошапки более чем достаточно.

"Просто реально - недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора", - сказал Арахамия.

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