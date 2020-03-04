Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Последней каплей, наверное, стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.
Он добавил, что планы уволить Рябошапку "не связаны никоим образом" с тем, что генеральным прокурором недоволен Игорь Коломойский. Он считает, что Коломойский не настолько влиятелен, чтобы "заставить парламент единогласно голосовать" за увольнение Рябошапки.
По словам главы фракции СН, голосов за отставку Рябошапки более чем достаточно.
"Просто реально - недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора", - сказал Арахамия.