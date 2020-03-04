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04.03.20 23:24

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4 марта Киевский бронетанковый завод, входящий в ГК "Укроборонпром", передал Вооруженным Силам Украины партию из шести танков Т-72, ​​чем завершил поставку по государственному контракту с Министерством обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На танках проведены доработки, которые значительно улучшили их боевые и технические характеристики. Партия Т-72 прошла проверку и принята для укомплектования подразделений ВСУ.

Украинский Т-72 имеет значительно лучшую защищенность, обеспеченную современными элементами динамической защиты. За счет совершенствования ходовой возросла мобильность (гусеницы заменены новыми с резинометаллических шарнирами и обрезиненой беговой дорожкой, что позволило увеличить плавность хода).

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 01

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Специалисты предприятия доработали оптику и стабилизационную систему пушки, танк получил высокоточные управляемые ракеты "Комбат" производства ГККБ "Луч". В результате огневая мощь танка существенно увеличилось.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 02

Особое внимание в доработке Т-72 уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения. Танки оснастили приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночным прицелом для ведения огня "Комбат". Также на танки установлен комплект из цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать надежную связь с другими машинами и пехотными подразделениями на поле боя.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 03

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Первые 25 единиц отремонтированных Т-72 с улучшенными тактико-техническими характеристиками передану украинской армии двумя партиями в январе 2020 года.

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