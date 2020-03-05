В Черновицкой области из-за коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий: решается вопрос о введении карантина в учебных заведениях, - глава ОГА Осадчук. ВИДЕО

"Кроме этого, мы в последующие часы созываем заседание нашей комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрез-вычайных ситуаций, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений, которые сейчас отрабатывают модель работы дистанционную. Поэтому так же, по рекомендации украинского правительства, мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей", - заявил Осадчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

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Глава ОГА также попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отметил, что запланированные на ближайшее время концерты будут перенесены.

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