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05.03.20 14:07

В Черновицкой области из-за коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий: решается вопрос о введении карантина в учебных заведениях, - глава ОГА Осадчук. ВИДЕО

Черновицкая областная государственная администрация в связи с распространением коронавируса уже ввела ограничение на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, сообщил глава ОГА Сергей Осадчук.

"Кроме этого, мы в последующие часы созываем заседание нашей комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрез-вычайных ситуаций, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений, которые сейчас отрабатывают модель работы дистанционную. Поэтому так же, по рекомендации украинского правительства, мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей", - заявил Осадчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Глава ОГА также попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отметил, что запланированные на ближайшее время концерты будут перенесены.

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