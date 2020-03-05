Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осадчук. ВИДЕО

Об этом заявил глава ОГА Черновицкой области Сергей Осадчук, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы ощущаем первые последствия психо-эмоционального возбуждения в обществе. Случай, который мы имели с соседями мужчины, который заболел, и его жены, привел к тому, что имеем случаи, когда люди чувствуют симптомы заболевания и имеют страх обратиться за помощью к врачам. Имеют страх и переживания, что если об этом станет известно, то могут быть для них негативные последствия со стороны соседей", - заявил глава ОГА.

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"Хочу попросить всех, кто нуждается в помощи, имеет любые симптомы заболеваний не обращать внимание на эти обстоятельства (страх перед реакцией людей. – Ред.) и верить в то, что мы прошли этот этап и достучались до сознания всех наших сограждан. Стоит также говорить о том, какие могут быть последствия от одного такого необдуманного поступка", - добавил Осадчук.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19 - в Черновцах. В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными. В тот же день жители Черновцов вынудили жену заболевшего коронавирусом украинца лечь в больницу, устроив пикет у ее дома. ВИДЕО