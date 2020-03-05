Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории: и не надо тут на животных оглядываться, - Данилов. АУДИО

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в китайской Ухани находится одна из секретных лабораторий F-4.

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"И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных оглядываться... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", - заявил Данилов.

"Мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они делали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - добавил Данилов.