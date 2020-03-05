Агент СБУ Олег Сугерей: как СБУ уничтожила террориста Михаила Толстых по кличке "Гиви". ВИДЕО

Сегодня Олег Сугерей - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".
Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова
01:30 - Сегодня в гостях у Юрия Бутусова - военнослужащий ВСУ, боец 8-го полка спецназа Олег Сугерей
03:36 - Олег Сугерей: "визитка"
04:20 – Про жизнь до войны и работе в издательстве, взглядах на жизнь и повестке
06:30 - Боевой опыт в 22-м батальоне территориальной обороны
07:15 - "На весь автобус у нас было два "калашникова" с полными рожками"
07:50 - "Был случай, когда люди бросали автоматы и говорили, что не хотят в этом участвовать, мол это все Майдан и переворот"
08:05 - "Командир построил всех и сказал: Кто за Украину - направо, остальные - налево. Я, конечно, пошел на правую сторону"
09:00 - "Волонтерам надо ставить памятники. У нас было всего два бронежилета второго класса, и мы менялись ими"
11:00 - О решении перевестись из 22-го батальона в часть, которая вела бои в районе Донецкого аэропорта - 37-й мотопехотный батальон
14:30 – Почему решил пойти на службу в 8-й отдельный полк специального назначения
16:18 - Про переход на работу в контрразведку Службы безопасности Украины в ноябре 2016
18:00 - Переброске "на минус" (за линию фронта) в оккупированный Донецк
21:00 – Ликвидация террориста Михаила Толстых (Гиви) и "следствие" спецслужб РФ против Олега Сугерея
26:15 - Про пребывание в Донецке, конспиративных квартирах и рисках
30:00 - Новая задача в оккупированном Донецке – подрыв оборудования на вышке в Петровском районе города
32:45 – Про напарника, который оказался двойным агентом
34:00 - "Либо настолько хороший агент, либо так плохо работает наша служба" - Олег Сугерей о напарнике-предателе
37:50 - Олег Сугерей о задержании: "Вышел за хлебом, двое парней заходят с левой стороны и я получаю удар по затылку пистолетом, скрутили и мы поехали на "Изоляцию"
42:00 - Что такое тюрьма ФСБ РФ "Изоляция"
42:30 - Про начало пыток: "Могут вставить провод между ягодиц, намотать на мошонку или головку члена, второй провод наматывается на мизинец ноги, поливают водой, включают ток и держат его"
44:00 - "Мозги у тебя просто кипят, они горят. После пыток тебя разматывают и кидают в карцер"
47:55 - О пытках: "Очень любят отбивать гениталии. Мне кажется, для мужчин это странное поведение"
49:00 - Некоторые наши пленные, которые принимали участие в пытках, били в полсилы
49:45 - О пытках под названием "Стена плача"
52:20 - "После пыток я снимал кожу с гениталий руками. Иголки под ногтями - это был отдых"
53:15 - Люди, которые пытали, получали от этого удовольствие
55:05 - О событиях после пыток в 5-й камере - вывозе на квартиру и съёмках видео якобы задержания посреди улицы
01:00:00 - Когда на квартире поняли, что никто за мной не придет, то избили так жестко, что соседи позвонили в Киев к хозяину
01:01:45 - О работе российских пропагандистов и их сотрудничестве со спецслужбами
01:04:00 - Про камеру в СИЗО: "Условий там никаких не было. Но после всего это был санаторий"
01:05:30 - "У меня в камере было нацарапано "Сенцов free"
01:06:10 - Про 2 года и 8 месяцев в одиночной камере
01:01:15 - "То, что там хотят мира - это глупости. Мира? Какого мира? На коленях? Нужен нам такой мир? Я думаю, нет"
01:10:05 - О цене обмена, в ходе которого обменяли Олега Сугерея и остальных пленных: "Мы поменяли живых и это правильно. Я бы менял"
01:12:53 - Сколько наших людей осталось на оккупированном Донбассе
01:14:00 – "Я буду продолжать войну. Это моя война. Сказать, что я уже свое дело сделал - это неправильно".
01:14:40 - ФСБшники говорили, что им нужна вся Украина. Донбасс им не нужен
Сугерей Олег Викторович (позывной Голландец). До войны работал в издательстве. Участвовал в харьковском Евромайдане. С началом боевых действий был мобилизован в ВСУ. Выполнял боевые задачи в 22-м и 37-м батальонах территориальной обороны. После демобилизации в 2015 году добровольно вступил в 8-й отдельный полк специального назначения. Впоследствии перешел в контрразведку СБУ. Выполнял ряд задач на оккупированных территориях Донбасса. Был захвачен в плен 16 марта 2017 года во время поездки в оккупированный Донецк. 33 месяца провел в застенках и тюрьмах российско-оккупационных войск, из них 31 месяц в "одиночке". Освобожден из плена 29 декабря 2019 года.