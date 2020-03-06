Медреформа будет продолжена, мы уже прошли 80% пути и разворота не будет, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Медицинская реформа продолжается. Мы прошли очень большой путь, мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы, от получения результата. Поэтому разворот... Когда мы переплываем реку и проплыли уже 80% до берега, и принимать решение: разворачиваться обратно и плыть 80 или преодолеть 20%, что остались... Конечно, надо завершать реформу", - пояснил он.

При этом он добавил, что способы могут быть разными, однако в правительстве есть общее видение на ситуацию, которая сложилась. "Вопрос, как ее завершать – это чрезвычайно важный вопрос. Эта реформа имеет целью завершиться для пациента и для врача успехом. Поэтому будем работать над этим", - отметил руководитель Кабмина.

Шмыгаль подчеркнул, что в этом вопросе его позиции вполне совпадают со взглядом нового министра здравоохранения Ильи Емца. "У нас есть общее видение, оно совпадает, и это стало тем моментом, который нас объединил в этом правительстве", - заверил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу. ВИДЕО

Премьер также сообщил, что перед назначением Емец договорился о продолжении медицинской практики в качестве детского кардиохирурга.

"Илья Николаевич продолжит оперировать, совмещая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет", - уверил руководитель Кабмина.

Читайте также: Скалецкая: Надеюсь, моему преемнику дадут время на реформы