Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый Президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время митинга против политических репрессий, трансляция велась на странице в сети Facebook.

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"Тот шабаш, который был устроен вчера - шабаш Путина, шабаш пропутинской пятой колонны, которая называется ОПЗЖ и координируется Портновым - куратором ГБР, как мы дожили до этого? И шабаш тех, кто с ними вступил в союз - марионеток Коломойского и ставшего на ее сторону монобольшинства "слугу народа" Зеленского", - отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что речь идет не о персоналии генпрокурора, а" об уничтожении независимости правоохранительной системы в Украине, которая отдана на откуп людям Портнова и Януковича. И это негативно влияет на имидж Украины в мире".

"Рушится независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши "Газеты выборчей", и заканчивая США "Нью-Йорк Таймс" пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования", - отметил Порошенко.

"Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

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