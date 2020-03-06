Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый Президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время акции против политических преследований, трансляция велась на странице в сети Facebook.

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"Мы сегодня по традиции с хорошими новостями. Вчера суд принял, а только что мы получили решение суда, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня на 10:00 приглашен сюда решением об анализе уплаты налогов, который был подан марионеткой Коломойского, который называется "Мама любит скорость", - отметил Порошенко.

"И второе решение, обязывающее ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении. И сегодня мы здесь с моей юридической командой для того, чтобы сообщить это. Потому что они боятся и прячутся, они не приходят на суд. И решением суда мы их обязываем это сделать. А если они этого не сделают - будут нести уголовную ответственность. Нас много, народ с нами и точно им это докажем, потому что их ничего не спасет", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что по его обращению Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Позже адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского "из-за лжи".

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