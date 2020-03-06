"Шо ви робите!? Визивайте поліцію!" - священник и прихожане устроили драку в кафедральном соборе Рождества Христова в Одессе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", конфликт возник из-за нарушения договоренностей о времени проведения службы между прихожанами, которые поддерживают бывшего настоятеля храма священника Виталия Сеника и сторонниками ПЦУ.

В пресс-службе Одесской епархии Православной церкви Украины рассказали, что уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника - в другое время. Однако 3 марта это соглашение было нарушено.

"Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает, - рассказывает представитель ПЦУ. - Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Она ударила эту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил эту женщину на пол и давай ее бить ногами. За нее вступился бывший староста храма, и Сеник несколько раз ударил ему по лицу, после чего началась толкотня. Мы вызвали полицию и написали заявления".

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Напомним, конфликт вокруг собора Рождества Христова продолжается уже год, с февраля 2019. Он начался после того, как настоятель собора Виталий Сеник (отец депутата облсовета от "ОппоБлока" Романа Сеника) восстал против одесского епископа Павла и попытался взять под контроль этот храм. В итоге архиерей запретил Сеника в служении "до полного покаяния и исправления". Поддержавшие Сеника верующие обвинили Павла в "узурпации канонической власти и злоупотреблении служебным положением". Они уверены, что имеют право избирать настоятеля и распоряжаться церковным имуществом.

Одно время сениковцы поддерживали экс-патриарха Филарета, который пытается возродить Киевский патриархат, но поссорились с ним и сейчас представляют собой обособленную общину.

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