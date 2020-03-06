"Платят только послушным. Пять тысяч долларов. Послушность определяют по голосованиям", - бывшая "слуга народа" Скороход о незаконных выплатах нардепам "СН". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о конвертах для "слуг народа" Скороход рассказала в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на 5 канале.

По ее словам, незаконные выплаты нардепам "СН" составляют от 5 до 15 тысяч долларов США. Платят только "послушным" - тем, кто на протяжении месяца голосовал согласно инструкциям руководства. Рядовые члены фракции получают за "послушность" 5 тысяч долларов ежемесячно, а нардепы, занимающие руководящие должности - 15 тысяч долларов. Деньги передаются в конвертах при личной встрече с одним из заместителей главы фракции "СН" в парламенте.

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